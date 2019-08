TRONDHEIM: Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Hunt, er godt kjent for innbyggerne nord i nye Trøndelag fylke.

Arbeidet med å innhente helseopplysninger for godkjente forskningsprosjekter startet i 1984. Tilsammen har 120 000 personer gitt sitt samtykke til at dere opplysningene brukes, i tillegg til at 80 000 personer har avgitt blodprøver.