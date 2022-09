Holder det å løpe eller bør hun trene andre ting også, undrer leser. Dette svarer Yngvar Andersen.

Treningseksperten anbefaler å legge inn ti minutter med en annen type trening også.

Voksne og eldre bør være fysisk aktive i minimum 150 minutter med moderat intensitet, eller 75 minutter med høy intensitet, pr. uke, ifølge Helsedirektoratet.

22 minutter siden

Hver uke vil våre Sprek-eksperter svare på spørsmål fra leserne. Lurer du på noe om trening, kosthold eller helse, kan du sende inn ditt spørsmål nederst i denne saken.

Spørsmål: Hei! Jeg er 44 år og glad i å jogge i terreng. Jeg løper 5 km fire til fem ganger i uken, men ønsker egentlig å jogge hver dag. I oppoverbakkene bruker jeg armer og overkropp for å få best mulig kraft i løpingen. Mitt spørsmål er om jeg burde ha andre treningsformer og? Jeg er glad i rutiner og har et ganske hektisk liv, så ønsker egentlig bare å jogge. Mvh, Marianne