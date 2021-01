Dette sier tromsøværingene om at Mørketidsløpet ble arrangert: – Hårreisende

Det var delte meninger blant folk på gata om hvorvidt årets Mørketidsløp burde blitt avholdt.

Stefan Christensen (midten) er sterkt kritisk til at løpet avholdes, mens Evy Benjaminsen(t.v) og Even Stenberg er mer positive. Foto: Håkon Steinmo

9. jan. 2021 17:58 Sist oppdatert nå nettopp

Blant annet i sosiale medier har det vært tydelig at ikke alle var enige i at årets Mørketidsløp burde arrangeres, med tanke på smittesituasjonen som er i Tromsø og Norge for øyeblikket.