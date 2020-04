– Vi har merket at folk må finne på noe i disse trassige tidene. Trimutstyr til hjemmebruk har solgt veldig godt, men nå begynner det å bli vanskelig å få tak i. Etterspørselen har vært så stor, sier Lars Gaute Bø i Sport 1.

Stengte treningssentre og forbud av all organisert idrett har ført til at salget av treningsutstyr har tatt helt av de siste ukene. De to første ukene av koronakrisen var det trimustyr og joggesko/tursko som fikk bein å gå på.