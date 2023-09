Slettet nettkurs etter kritikk

De siste dagene har det stormet rundt influenser Kristin Gjelsvik, etter at hun lanserte et livsstilsendringkurs på nett.

Publisert: 15.09.2023 12:23 Oppdatert: 15.09.2023 12:35

I kurset som skulle starte 1. oktober, men som nå er fjernet fra microsteg.no/glowup, kunne du for 3599 kroner blant annet få tilgang til:

Kristins matplan og oppskrifter

Treningstips og triks til enkle øvelser som styrker kropp og helse

«Pep talks» hvor du får et intimt innblikk i Kristins personlige reise.

Livesendinger

– Jeg trodde ikke mine egne øyne. Jeg trodde først det var en dårlig spøk, at noen hadde redigert henne inn, sier treningsprofil og personlig trener Camilla Lid Annaniassen til Aftenposten.

Treningsprofil Camilla Lid Annaniassen mener influenser Kristin Gjelsvik håner personlige trenere.

Krass kritikk

Først noen timer etter at hun hørte om kurset, da innboksen hennes på Instagram begynte å fylles opp med bilder og meldinger, gikk det opp for Annaniassen at kurset var signert Gjelsvik selv.

Annaniassen er utdannet personlig trener, og jobber selv med å tilby treningskurs og oppfølgning på nett. Hun mener Gjelsviks kurs er en hån mot alle som forsøker å gjøre personlig trening til en seriøs bransje.

– Det er en tøff utdannelse, hvor du lærer masse om fysiologi, kosthold, trening og det som skjer inne i kroppen. Jeg blir skikkelig forbanna, sier hun.

For sine 25.000 følgere på Instagram, delte treningsprofilen bilder og rettet kritikk mot at Gjelsvik, uten formell utdanning, skal komme med trening- og kostholdsveiledning.

– Jeg ser en dame som har vært i livsstilskrise og kjærlighetssorg, som desperat prøver å tjene penger. Så langt er jeg villig til å dra det.

Aftenposten har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Kristin Gjelsvik og hennes manager, uten å lykkes.

De sårbare

I tillegg reagerer Annaniassen sterkt på det hun mener er å henvende seg direkte til personer med spiseforstyrrelser.

Inkludert i prisen for kurset som koster 3599 kroner får du også blant annet denne bonusvideoen:

«Spis med Kristin! Synes du det kan være vanskelig å spise? Da skal du få lov til å spise med Kristin over video!»

– Det er absolutt å henvende seg til de som er sårbare, mener Annaniassen.

– Men kan det ikke hende hun har noen gode tips og råd? Det er jo ikke en beskyttet tittel å gi veiledning?

– Godt mulig du kan få noen tips til noen gode matretter, men det kan du finne gratis på google. Å betale 3600 kroner for det der, er rett og slett hinsides.

Annaniassen presiserer at hun alltid har hatt stor respekt for Gjelsvik frem til nå.

Slettet kurset

Etter det Aftenposten erfarer, var kurset oppe i to dager, før det ble fjernet. I mellomtiden hadde Gjelsvik fått kritikk fra flere hold på sosiale medier.

Under bildet til Annaniassen på Instagram kommenterte Kristin Gjelsvik dette:

«Kritiske røster er viktig, så takk for din. Jeg hadde bare håpet den kom etter jeg hadde rukket å lansere dette fine prosjektet mitt i egne kanaler. Nettsiden er ikke engang klar, og det er noen mangler i beskrivelsen».

Hun skriver videre blant annet:

«Jeg har lært mye i denne livskrisen jeg har stått i som jeg gjerne vil dele mer av, men jeg er tar selvfølgelig ikke på meg rollen som selvutnevnt coach, PT eller ernæringsekspert!».

At kurset ble lagt ut for tidlig med feil og mangler, slik Gjelsvik beskriver i kommentaren sin, kjøper derimot ikke Annaniassen.

– Kurset lå ute i to dager og betalingsløsningen har vært oppe. Da tror jeg ikke noe på at det ble publisert ved en feil.

Trå varsomt

– Det er jo ingen tvil om at teksten retter seg mot de med spisevansker, sier Silje Steinsbekk om videoen «Spis med Kristin!».

Hun er professor ved Institutt for psykologi ved NTNU, og har forsket mye på hvordan sosiale medier påvirker den psykiske helsen til barn- og unge.

Steinsbekk presiserer at hun uttaler seg på et generelt grunnlag, og ikke rettet mot spesifikke personer.

– Hvis man i utgangspunktet er usikker på seg selv, at man ikke føler seg bra nok, og at man sammenligner seg med andre, og i tillegg blir eksponert for kostholdsvaner og kropper som tilhører ytterpunktet, vil avstanden mellom selvet og det man blir eksponert for, bli veldig stor.

Konsekvensene kan være at man føler det dårligere med seg selv. Professoren mener det er veldig viktig å trå varsomt, dersom man skal veilede andre i en livsstilsendring. Hun har selv jobbet inn mot overvekt og fedme i mange år.

– Det er viktig at den som skal veilede andre til å endre levevaner har kompetanse på det, og at de anerkjenner kompleksiteten rundt en livsstilsendring. Det er ikke tvil om at mange kan hive seg på denne typen kurs og oppleve mye nederlag, sier hun.

