Stor oversikt over mer enn 40 ulike typer mat: Så prosessert er maten du spiser

Lurer du på om maten du spiser er uprosessert, prosessert eller ultraprosessert. Se stor oversikt under.

Sterkt bearbeidede matvarer, som typisk inneholder stoffer du sjelden finner på kjøkkenet, kalles gjerne ultraprosessert mat. I mange land, som Brasil, Canada og Belgia, rådes befolkningen til å unngå et høyt inntak av slik mat.

23.02.2023 19:30

Nordmenn spiser mye ultraprosessert mat ultraprosessert matUltraprosessert mat lages ved å sette sammen matstoffer, for det meste råvareingredienser og "kosmetiske" tilsetningsstoffer (særlig smak, farge, og emulgatorer), gjennom en rekke industrielle prosesser. Kilde: NiH, altså mat som er mye bearbeidet. Faktisk er så mye som 60 prosent av maten vi kjøper i Norge ultraprosessert, ifølge en undersøkelse.

Samtidig viser flere studier [1, 2, 3 og 4] at et høyt inntak av ultraprosessert mat øker risikoen for en rekke sykdommer, som fedme, type 2 diabetes og kreft.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn