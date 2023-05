Vekten varierer med rundt fem kilo fra vinter til sommer. Er det dumt, undrer leser. Dette svarer legen.

Er det uheldig for metabolismen at man går opp og ned i vekt?

Hvileforbrenningen utgjør omtrent 2/3 av kroppens totale behov. Den siste 1/3 påvirkes av mengde fysisk aktivitet, men også høyde, vekt og BMI.

12.05.2023 06:30

Hver fredag vil våre Sprek-eksperter svare på spørsmål fra leserne. Lurer du på noe om trening, kosthold eller helse, kan du sende inn ditt spørsmål nederst i denne saken.

Spørsmål: Hei. Hvor mye kan man variere i vekt i løpet av et år, uten at dette vil betegnes som jojoslanking? Selv varierer vekten min med drøye fem kilo fra vinter til sommer. Jeg har aldri hatt noe problem med å ta av litt vinter-fett, men er dette en dårlig løsning? Blir metabolismen min negativt påvirket av et slikt mønster? Takk for svar.