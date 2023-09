Jeg liker ikke å trene. Hvordan finne gleden? Dette svarer fysiologen.

Ekspertens tips for å komme i gang med trening.

Publisert: 01.09.2023 06:30

Hver uke vil våre Sprek-eksperter svare på spørsmål fra leserne. Lurer du på noe om trening, kosthold eller helse, kan du sende inn ditt spørsmål nederst i denne saken.

Spørsmål: Hei. Jeg har mislikt sport, gym og fysisk aktivitet siden barndommen. Familien min var stadig på tur på søndager. Jeg var yngst og ble mest sliten, gikk langsomst og kom sist frem. Det fortsatte med sterkt ubehag i gymtimene. Jeg kunne ikke hevde meg i noen gren og ble valgt nest sist til alle lagsporter. Nå er jeg på vei til å bli gammel, og kiloene siger på, fordi jeg forbrenner mindre og fordi jeg ikke liker fysisk aktivitet. Alt jeg ser av treningstilbud, er for folk som er glade i fysisk aktivitet. Ingen ting for folk som kjenner på følelsen av utilstrekkelighet ved all fysisk aktivitet. Terskelen min for å komme meg på tur blir bare høyere og høyere. Jeg tror mange har det som meg, men som kjenner så mye skam og skyld for dette, og derfor holder det for seg selv.