Før «vekkeren» trente Lasse Matberg alltid i over en time. Her er hans seks effektive økter på 10, 20 og 30 minutter.

Tidligere trodde Lasse Matberg at han måtte trene i 60–90 minutter før han var ferdig trent. Det gjør han ikke lenger.

Lasse Matberg under «lyktestolpeøkten», en av mange økter han gjennomfører på bare ti minutter.

05.01.2023 19:30

Lasse Matberg jogger nedover den snødekte veien. Idet han passerer lyktestolpen, legger han om til full sprint. Han stopper ikke før han når neste stolpe.

Matberg er kanskje mest kjent for sin deltagelse i «Farmen Kjendis» og «Skal vi danse», der han har vunnet den italienske utgaven og var deltager i all star-sesongen her hjemme. Nå er den tidligere idrettsoffiseren i Forsvaret aktuell med boken «Gi jernet! Ferdig trent på 10–15–20 minutter».

