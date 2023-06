«15-åringen min vil bruke proteinpulver for å bygge muskler.» Dette bør du si, råder fysiolog.

Å uttale seg om ernæring kan innimellom føles som et minefelt, særlig når kosttilskudd er involvert, mener Melina Magulas

Melina Magulas mener det er flere gode grunner for å droppe proteinpulver. Vis mer

Hver fredag vil våre Sprek-eksperter svare på spørsmål fra leserne. Lurer du på noe om trening, kosthold eller helse, kan du sende inn ditt spørsmål nederst i denne saken.

Spørsmål: Hva sier jeg til en 15-åring som vil spise proteinpulver og andre tilskudd for å bygge muskler? Jeg vil selvfølgelig at han holder seg til sunn og variert kosthold i stedet, men har ikke alle argumentene og kunnskapen om pulver vs. vanlig mat.