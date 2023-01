Kostholdsmytene ekspertene vil til livs

Ti av USAs ledende ernæringseksperter ble spurt hvilken ernæringsmyte de helst ønsker skal forsvinne.

Poteter har vært «utskjelt» de siste årene.

30.01.2023 19:30

Forrige uke kom jeg over en interessant artikkel i New York Times. At artikkelen engasjerte flere enn meg, var tydelig. Kommentarfeltet telte nemlig nesten 1700 kommentarer.

