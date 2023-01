Han eier ikke mobiltelefon, kuttet sukker da han var 24 og har ikke brukt sjampo siden 1990. Ser du forskjellen? Han har skrevet 45 bøker kun med den høyre pekefingeren. Han gjennomførte sin første 48 timers faste på midten av 80-tallet, og bruker aldri sokker innendørs. Sprek Livsstil Urkraft

Forfatter og folkeminnegransker Thor Gotaas nærmer seg 60 år, men har fremdeles seks godt synlige ruter på magen. Livsstilen hans holder ham i toppform.

16.01.2023 19:30

– Mange vil kanskje ikke tro det, men jeg er en livsnyter. En livsnytende asket.

For folk flest handler det gode liv om årgangsviner fra Burgund, hjørnet i sofaen med et par syndige skåler sukker og salt, eller kanskje gyllen spansk sand mellom tærne akkompagnert av et fryst glass med Estrella.

