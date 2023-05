Forskere på aldring advarer mot å spise for mye proteiner. Har de rett? Dette svarer eksperten.

Kan du forlenge livet om du får i deg mindre proteiner?

Egg, melkeprodukter (melk, yoghurt, ost), kjøtt, fugl og fisk er mat og drikke med mye proteiner.

26.05.2023 06:30

Spørsmål: Hei! Jeg spiser vegansk med litt fisk og prøver å holde proteininntak på ned mot 0,8 gram pr. kilo kroppsvekt pr. dag. Men jeg opplever det som vanskelig, siden jeg går for mye ned. Valter Longo Valter LongoProfessor i gerontologi og biologisk vitenskap. Leder av Longevity Institute ved Universitetet i Sør-California. De siste 30 årene har han forsket på effektene av faste og hvordan vi kan leve lenge og godt. og andre som forsker på aldring advarer mot for mye proteiner, siden det trigger vekstfaktorer som igjen er risikofaktorer for kreft.