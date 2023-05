Ekspertgruppe bidro til nye kostråd. Nå kjenner flere av dem ikke igjen rådene: – Jeg vil ikke ha navnet mitt på dette

– Innholdet i bakgrunnsartikkelen er ikke til å kjenne igjen i anbefalingene. Det er problematisk og veldig overraskende, sier Marit Kolby.

Snart kommer det nye kostråd, for første gang på nesten ti år.

11.05.2023 19:30

I juni kommer det nye nordiske kostråd (NNR) nye nordiske kostråd (NNR)De norske kostrådene ble sist oppdatert i 2014. Nå kommer det nye kostråd. Disse er, som vanlig, basert på de nordiske kostrådene. Helt siden 2019 har 300 eksperter jobbet med disse. De har totalt gjort 36 kunnskapsoppsummeringer om næringsstoffer og 15 kunnskapsoppsummeringer om matvaregrupper. I disse skal det vurderes om det er tilkommet ny kunnskap som gjør at man bør endre dagens kostråd. Planen er at disse lanseres i juni og at norske kostråd vil være klar til høsten..

Rundt 400 eksperter innen ernæring, helse og bærekraft har gått gjennom store mengder forskning på ulike næringsstoffer og matvaregrupper næringsstoffer og matvaregrupperDe har sett nærmere på 36 næringsstoffer, som proteiner og karbohydrater, og 17 matvaregrupper, som nøtter, kjøtt og fisk. . Dette har de oppsummert i en rekke bakgrunnsartikler.