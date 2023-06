I dag kom det nye kostråd. Ett av dem får bonden Unnsteinn til å frykte for fremtiden.

Fem av ernæringsrådene som kom tirsdag får kritikk. – Vi fortsetter å gå mot stupet, mener Marit Kolby.

Unnsteinn Snorrason er saue- og hestebonde på en gård en drøy time nord for Reykjavik.





20.06.2023 10:23

(REYKJAVIK): I idylliske Borgarbyggd nordvest på Island gresser 100 sauer og 25 hester. De er en del av gårsdriften til bonden Unnsteinn Snorrason.

For ham var det som skjedde en times kjøring sørover tirsdag morgen, på konferansesenteret Harpa i Reykjavik, dårlig nytt. Der ble nemlig de nye nordiske ernæringsanbefalingene de nye nordiske ernæringsanbefalingeneRapporten rådene baseres på er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Nordisk Ministerråd. Den bygger på omfattende forskning og rundt 400 eksperter har deltatt i arbeidet. Basert på disse rådene vil det utarbeides norske råd. (NNR) lagt frem, og et av rådene var at vi bør spise langt mindre kjøtt enn før.