Jeg har lite tid til trening. Hva bør jeg prioritere? Disse fem øvelsene er alt du trenger, mener professor.

Hva bør man prioritere om man bare kan trene to ganger i uken? Still deg selv to viktige spørsmål, råder professor.

Fem styrkeøvelser og litt intervalltrening kan være nok i en hektisk hverdag.

19.05.2023 06:30

Hver fredag vil våre Sprek-eksperter svare på spørsmål fra leserne. Lurer du på noe om trening, kosthold eller helse, kan du sende inn ditt spørsmål nederst i denne saken.

Spørsmål: Hei! Jeg er gift, pappa (38) til tre små og i full (kontor) jobb. Kabalen er ikke alltid lett å legge for at hverdagen skal gå opp med ulike ytre og indre forventninger om en sunn og aktiv livsstil. Jeg har nå innsett at jaget etter dette er mer usunt enn det å slå seg til ro med at dagen bare har 24 timer og uken 7 dager. Nå kan jeg klemme inn et par treninger i uken (noen ganger tre). Da har jeg stort sett prioritert styrketrening og lite kondisjon. Jeg lurer på om du har noen tips til hva som er lurt å prioritere når man har begrenset med tid til trening? Mengden trening vil forhåpentlig øke om noen år, men i denne perioden er familien førstepri. På forhånd takk!