Ny forskning om «evighetskjemikalier» vekker oppsikt: – Urovekkende

Dette kan du selv gjøre for å – i størst mulig grad – unngå stoffene.

PFAS blir ofte brukt i sko, regn- og turklær på grunn av de vann- og smussavstøtende egenskapene til PFAS. Men det finnes også fluorfrie alternativer.

28.06.2023 19:30

«Evighetskjemikalier», kalles de gjerne, fordi det tar så lang tid for naturen og kroppen vår å bryte dem ned. Egentlig heter de PFAS PFASEn forkortelse for perfluorerte alkylstoffer. Det er en gruppe menneskeskapte kjemiske stoffer med høyt innhold av fluor som gir dem spesielle egenskaper. og er en stor gruppe med over 10.000 forskjellige miljøgifter.

Stoffene sies blant annet å kunne svekke immunsystemet, påvirke hormonsystemet og forstyrre fostervekst. De er også assosiert med økt risiko for kreft.