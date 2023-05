Gry-Anneth Husebø (45) løper over seks mil i uken, men tør knapt å konkurrere. Dette er psykologens råd.

Til tross for at den ivrige mosjonisten har løpt i over 20 år, holder hun seg stort sett unna konkurranser. Hun får rett og slett for mye nerver.

Det er i slike omgivelser Gry-Anneth Husebø liker seg best.

28.05.2023 09:00

– Jeg har ikke knekt koden, men jeg skulle gjerne gjort det. I august skal jeg springe Stavanger Marathon med ei venninne. Da skal vi springe helt rolig, bare for å komme oss gjennom det uten at det blir ubehagelig, sier Gry-Anneth Husebø.

45-åringen har løpt helt siden hun var ungdom. I løpet av en vanlig uke tilbakelegger damen fra Randaberg over 60 kilometer. Hun er med andre ord i god form.