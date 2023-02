Leseren vil ha bedre kondisjon. Dette programmet vil hjelpe, mener fysiolog.

Se hvilke fem økter Melina Magulas anbefaler.

Melina Magulas synes det er lettere å foreslå et styrkeprogram enn et kondisjonsprogram.

03.02.2023 06:30

Hver fredag vil våre Sprek-eksperter svare på spørsmål fra leserne. Lurer du på noe om trening, kosthold eller helse, kan du sende inn ditt spørsmål nederst i denne saken.

Spørsmål: Hei. Jeg er svært fornøyd med Helsenorges treningsprogram for enkle styrketreningsøvelser. Kan dere anbefale et tilsvarende (godt) program for utholdenhetstrening? Vennlig hilsen Fredrik Kittilsen.

