Hva er best av tung eller lett styrketrening, undrer leser. Professor avslører myte.

Jeg har hørt at kroppen «stresses» av tung styrketrening? Men hvordan bygger jeg muskler da, undrer leser.

For mange er ikke styrken nevneverdig redusert når man er i 40–50-årene, men i 60-årene er de fleste 20–40 prosent svakere enn de var på sitt sterkeste, skriver professor Gøran Paulsen. Vis mer

Publisert: 22.09.2023 06:30

Hver fredag vil våre Sprek-eksperter svare på spørsmål fra leserne. Lurer du på noe om trening, kosthold eller helse, kan du sende inn ditt spørsmål nederst i denne saken.

Spørsmål: Jeg er 53 år, har i mange år vært opptatt av trening og har alltid hørt at styrketrening er viktig for å opprettholde muskelmasse ettersom svinnet er forholdsvis stort hos oss kvinner etter fylte 40. Nå er det imidlertid så stort fokus på at man ikke skal «stresse» kroppen med å utfordre med f.eks. tyngre vekter etter hvert som du blir sterkere, at dette faktisk har motsatt effekt. Men hvordan skal man klare å bygge muskler, spesielt etter overgangsalder, om man ikke skal trene for å utfordre?