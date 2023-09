Får mat med mye fett og karbohydrater oss til å spise mer? Leseren er inne på noe, mener ernæringseksperten.

Er det verre å kombinere et måltid med mye karbohydrater og fett, enn å spise næringsstoffene hver for seg?

Hva er det egentlig maten med mye fett og karbohydrater gjør med oss? Vis mer

Publisert: 29.09.2023 06:30 | Oppdatert: 29.09.2023 07:27

Hver uke vil våre Sprek-eksperter svare på spørsmål fra leserne. Lurer du på noe om trening, kosthold eller helse, kan du sende inn ditt spørsmål nederst i denne saken.

Spørsmål: Stemmer det at hvis man spiser mat som kombinerer fett og karbohydrater, så lures vi til å spise mer? Altså: Er det verre å kombinere et måltid med mye karbohydrater og fett, enn å spise næringsstoffene hver for seg, gitt at kalorimengden er lik?