Sprek Kosthold Eplecidereddik sies å ha en rekke helseeffekter. Helena Torkelsen Sævareid (32) drikker det nesten hver dag.

Men bruken kan ha én negativ effekt, og du oppnår kanskje ikke det du vil, ifølge to professorer.





15.06.2023 19:30

Helena Torkelsen Sævareid putter en spiseskje eplecidereddik oppi et glass. Så fyller hun på med kaldt vann.

Det er tre måneder siden hun begynte å drikke dette. Håpet var at et jevnlig inntak – i kombinasjon med et par andre endringer i livsstilen – skulle gi henne et mer stabilt blodsukker, mindre cravings og mer overskudd.