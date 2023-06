Jeg trener og spiser sunt, men har likevel høy fettprosent. Dette kan du gjøre, ifølge professoren.

Hver fredag vil våre Sprek-eksperter svare på spørsmål fra leserne. Lurer du på noe om trening, kosthold eller helse, kan du sende inn ditt spørsmål nederst i denne saken.

Spørsmål: Hei! Jeg er en dame på 58 år, som er 170 cm høy og veier 64 kilo. Jeg har altså normal BMI. Jeg trener på helsestudio to-tre ganger pr. uke og løper to turer i uken på åtte-ni km. Jeg kjøpte meg en vekt som viser kroppssammensetning. Den sier at jeg har en fettprosent på 32 prosent, noe som er for høyt. Hvordan kan jeg få den ned? Jeg spiser sunt: grovt brød, fisk, kylling, grønnsaker og salater. Jeg drikker nesten ikke alkohol og røyker ikke, men tar meg en sjokoladebit eller tre av og til. Må jeg kutte ut alt av karbohydrater en periode for å få ned fettprosenten?