Nytt forslag kan gjøre treningen din dyrere: – Det er absurd

Forslag om moms på treningsavgift skaper bekymring.

Henning Ommedal og kompisen John-Helmik Frækhaug (bakerst) trener på Progresjon i Fyllingsdalen i Bergen, mandag, onsdag og fredag.

03.05.2023 19:30

– Jeg ble skadet for over 30 år siden. Hadde jeg ikke trent, hadde jeg aldri vært her jeg er i dag, sier Henning Ommedal.

Han trener hovedsakelig for å holde seg frisk og rask, ikke for å bygge størst mulig muskler.