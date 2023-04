Nesten hele livet har han lurt på det. Nå har mikrobiologen tatt patent på oppfinnelsen som han tror kan hjelpe tarmen din.

– Vi har oppdaget noe helt nytt. Det er jeg stolt av, sier Jan Raa.

– Mange ser på bakterier som noe farlig. Det er feil. De aller fleste bakteriene er våre beste venner. De beskytter oss, sier Jan Raa.

20.04.2023 19:30

Jan Raa dytter spaden hardt ned i jorden.

– Se her. Det er is her ennå, sier han.