Da Anne F. Tønsberg begynte å gå, kom resultatene raskt. Ti minutters gange kan ha stor effekt, ifølge ny forskning.

Anne Flaatten Tønsberg bor langs Otra. Hun tar ofte turen langs elvebredden til og fra Kristiansand sentrum.

30.04.2023 09:00

– Etter at jeg begynte å gå, er jeg blitt både sprekere og mykere enn jeg var for eksempel for 20 år siden. I tillegg er jeg i bedre humør, gliser Anne Flaatten Tønsberg.

70-åringen er usedvanlig sprek, alderen tatt i betraktning. Men slik var det ikke før 2017.