Går man ned i vekt hvis man drikker mye vann, undrer leser. Dette svarer legen.

Kan økt væskeinntak forklare redusert appetitt, lavere matinntak og vektnedgang?

Vi tilfører kroppen to til tre liter vann daglig, omtrent like mye fra drikke (1-1,5 l) og fast føde (1 liter). Vis mer

Spørsmål: Hei. I det siste har eg hatt fokus på å drikke nok vatn. Eg har nok ikkje fått i meg så mykje som eg burde i ganske lang tid. Det er ikkje alltid eg greier å kome opp på 2 liter, men iallfall 1,7-1,8 liter går ned i løpet av dagen. Eg kjenner mange gode effektar, men ein ting er ekstra overraskande: Eg går ned i vekt. Eg kjenner at eg ikkje har heilt den same appetitten som før, både ved at eg et mindre til måltida og ved at eg ikkje er så «fysen» på kveldstid.