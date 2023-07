Et av Norges beste håndballag består av flere søsken og søskenbarn. Hvor mye av suksessen kan knyttes opp mot arv og miljø?

Familien har vært essensiell for lagets suksess. Dette kan være oppskriften bak prestasjonene, mener forsker.

Fra venstre til høyre: Andreas Horst Haugseng, Kaja Horst Haugseng, Rune Haugseng, Rassin Haugseng og Tord Haugseng. Vis mer

– Det er ikke megatalent i dem, men det er et treningsprodukt i alle. De er ikke de som skyter hardest, de er ikke to meter og de har heller ikke noen ekstremferdigheter. Men de er opplært til å jobbe for hverandre, sier Rune Haugseng.

Han snakker om sønn og datter Andreas og Kaja Horst Haugseng og nevøene Tord og Rassin Haugseng.