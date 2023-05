Treningssentrene slår alarm etter forslag: – Vil være katastrofalt for folkehelsen

Treningssentrene mener en endring av momsreglene kan gjøre det for dyrt for mange å trene. – En skjev fremstilling, mener lederen bak forslaget.

Sebastian Kvarme og Sats reagerer på at momsfritaket for treningsavgiften på sentre kan forsvinne.

– Dette vil føre til at flere ikke ser seg råd til å trene, sier Morten Hellevang.

Han er daglig leder i treningssenterkjeden Evo. I dag må du ikke betale merverdiavgift merverdiavgift Også kalt mva/moms. En avgift næringsdrivende skal beregne og kreve inn for visse varer og tjenester. (Altinn) Her i landet har vi tre standardsatser for moms; generell sats (25 prosent), mat og drikke (15 prosent) og persontransport kinobilletter, utleie av rom (12 prosent). for adgang til treningsstudioet ditt.