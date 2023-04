Er det dumt å trene på tom mage? To ting bør unngås når du faster, sier professoren.

Kan lite mat og hard trening være skadelig for kroppen, undrer leser.

Kroppen kan fungere godt helt uten karbohydrater, med mindre du er idrettsutøver som skal prestere, mener Gøran Paulsen.

07.04.2023 06:30

Spørsmål: Har lest om fasteperioder og mange lykkelige endringer som følge av det. Noen blir friskere, noen føler seg mer opplagt, noen sover bedre og noen går ned i vekt. Jeg ønsker vekttap, men ser mørkt på å trene på tom mage. En blir jo unektelig «tommere» i kroppen ved faste, med et spiserom på f.eks. seks timer. Gjør det noe for kroppen å trene på tom mage? Det er jo ikke en god følelse og man er jo litt tom for krefter. Kan lite mat og hard trening være skadelig for kroppen?