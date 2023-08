Da André Puntervold Pereira økte belastningen, kom skaden: Dette er faresignalene du må se opp for

Uavhengig av nivå, får de fleste en eller annen skade gjennom livet. Men hvilke signaler gir kroppen før skadene oppstår?

André Puntervold Pereira trener alternativt for å kunne løpe som normalt igjen snarest mulig. Vis mer

Publisert: 20.08.2023 09:00

– Jeg har vært skånet for skader på legger og akilles. Denne skaden har kommet som følge av for mye belastning over tid, sier André Puntervold Pereira.

Vi møter ham på Sats i Stavanger. I dag står styrke og ellipse på programmet.