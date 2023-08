Pakket inn i ullundertøy, plastposer og boblejakke- – sykler Mats Glende så svetten renner. Helt til han blir febervarm. Varme er den nye høyden

Alt du trenger for å få effektene høydetrening kan gi, finnes allerede i klesskapet ditt. Oppskriften er enkel, men ikke alle burde gjøre det, advarer lege.





Publisert: 10.08.2023

For folk flest har det nærmest vært noe mytisk over høydetrening. Noe som var forbeholdt de beste, de som lever av idretten. Ikke for vanlige folk, som deg og meg.

Frem til nå.