Amerikaner siktet for spionasje til fordel for Kina

60 år gamle Kevin Patrick Mallory ble torsdag pågrepet og varetektsfengslet for å ha gitt «informasjon om det nasjonale forsvaret til representanter for en fremmed regjering», skriver The Washington Post.

Mallory hadde høyeste grad av sikkerhetsklarering frem til han sluttet å arbeide for amerikanske myndigheter i 2012. Han har bakgrunn fra hæren og fra diplomatiet. Siden 1990 har han jobbet for flere offentlige etater og i forsvarsindustrien, ifølge rettsdokumenter.

60-åringen skal ha tatt med seg dokumenter da han sluttet i jobben og solgt dem stykkevis. De siste månedene skal han ha reist en rekke ganger til Kina hvor han møtte en representant for kinesisk etterretning.

Selv hevder han at de eneste dokumentene han har overlevert var to ugraderte rapporter han selv hadde skrevet. Og at han ble betalt 25.000 dollar for disse.

Avhørt av tollere

Påtalemyndigheten mener Mallory har gitt fra seg flere og mer sensitive opplysninger enn som så. Elektroniske spor skal inneholde kommunikasjon med de kinesiske agentene som blant annet skal ha oppfordret 60-åringen til å fortsette å jobbe for amerikanske myndigheter, så han kunne skaffe seg fortsatt tilgang.

– Deres mål er å skaffe informasjon. Mitt mål er å tjene penger, skal han ha skrevet til agentene.

I april ble Mallory avhørt av tollere da han kom til Chicago med 16.500 dollar i kontanter i håndbagasjen. Beløpet, som tilsvarer rundt 140.000 norske kroner etter dagens kurs, var ikke oppgitt på tolldeklareringen.

Nå risikerer han å bli dømt til livstid i fengsel. I det første rettsmøtet påpekte aktor John Gibbs at under gitte omstendigheter kan brudd på spionasjelovene straffes med døden.

Dømt for dokumenttyveri

I en annen spionasjesak ble en kinesisk borger med permanent opphold dømt for å ha tatt med seg militære hemmeligheter til Kina.

Den 39 år gamle vitenskapsmannen jobbet for en underleverandør til forsvarsindustrien og arbeidet med flymotorer som brukes i blant annet Norges nye kampfly F-35.

39-åringen erkjente å ha tatt med stjålne dokumenter fra arbeidsgiveren sin og reist til Kina, men sier han ikke ga dokumentene til noen i hjemlandet.

En føderal domstol i delstaten Connecticut dømte mannen til to et halvt års fengsel, som tilsvarer tiden han allerede har sittet fengslet.