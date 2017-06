– Da jeg kom hit for 17 år siden og sa jeg skulle lede en kampanje for å ta Storbritannia ut av EU, lo dere alle av meg. Vel, dere ler ikke nå, gjør dere?

Britenes nei-general Nigel Farage var i fyr og flamme da han talte til Europaparlamentet 28. juni i fjor. Han gjorde det åpne såret så stort han kunne, før han helte på en bøtte med salt.

– Dere lever i fornektelse - fornektelse over at dere har en valuta som feiler og i fornektelse over at Merkels flyktningpolitikk skaper splittelser både mellom land og innad i land. La meg komme med en spådom: Vi blir ikke det siste landet til å forlate EU, sa Farage.

Etter år med høy ledighet, svak vekst, flyktningkrise og en rekke terrorangrep var det var ikke så vanskelig for den britiske neisiden å tegne et bilde av EU som ektefellen fra helvete.

Resultatet av folkeavstemningen sendte nye sjokkbølger gjennom kontinentet. Det ble spekulert i om det var starten på slutten for EU.

– Alle sa Europa var døende

Tolv måneder senere er situasjonen nesten snudd helt opp-ned.

– Paris og Berlin er forente og selvsikre, mens Washington og London er splittet og dysfunksjonelle. Alle sa at det gamle Europa var døende. Det ser sannelig ikke slik ut nå, skriver forfatteren og analytikeren Anne Applebaum i Washington Post.

Optimismen var ikke vanskelig å spore hos EU-lederne da de møttes til toppmøte i Brussel torsdag og fredag.

– Dette er det åttiende rådsmøtet jeg deltar på som statsminister eller rådspresident, men aldri før har jeg hatt så sterk tro på at ting går i riktig retning, sa Donald Tusk, presidenten i EU-rådet.

Hvorfor er fremtidstroen brått på vei tilbake til Europa? Her er fire forklaringer.

1. Økonomi i vekst

Den utskjelte eurosonen, ofte sett på som problembarnet blant økonomiene i Vesten, hadde raskere økonomisk vekst enn både USA og Storbritannia i årets første kvartal. Siden har optimismen fortsatt å øke.

Ferske tall for den økonomiske aktiviteten i eurosonen, målt ved den såkalte PMI-indeksen, kom fredag og indikerer at veksten kan bli enda høyere i andre kvartal.

– Måten resten av verden ser på Europa på, har endret seg i løpet av noen få måneder, konkluderer Gérard Mestrallet, styreleder i de to franske energigigantene Engie og Suez i et intervju med The Economist.

En allerede oppadgående økonomisk trend er blitt forsterket av at politisk usikkerhet er blitt ryddet av banen denne våren. Moderate krefter har slått tilbake mot ytre høyre i Nederland og Frankrike, og Angela Merkel styrer mot gjenvalg i Tyskland i september.

Omslaget har vært aller tydeligst i Frankrike. Næringslivet håper at president Emmanuel Macron skal få igjennom en rekke dyptgripende reformer slik at den notorisk høye arbeidsledigheten i landet kan komme ned mot nivåene i nabolandet Tyskland.

Der er andelen ledige den laveste siden Øst- og Vest-Tyskland be gjenforent. Troen på fremtiden beskrives som «euforisk» av instituttet Ifo som gjennomfører månedlige undersøkelser av næringslivets tillit til økonomien.

Også i flere tidligere kriserammede land lenger sør i Europa går ting langt bedre. Økonomien i Portugal har vokst med 2,8 prosent det siste året, mens spansk økonomi har vokst med 3 prosent – den raskeste veksten av alle landene i Vest-Europa og Nord-Amerika.

Alt er ikke bare rosenrødt. Ledigheten er fortsatt langt høyere i eurosonen enn i Storbritannia og USA, og særlig Spania og Hellas trekker opp snittet.

Trenden er imidlertid tydelig nedadgående og har vært det i flere år.

2. Populister på defensiven

Også i det politiske landskapet har utsiktene endret seg betydelig på kort tid. Det er bare fem måneder siden partier på ytre høyre i Europa kunngjorde at dette skulle bli «den patriotiske våren».

– 2016 var året USA og Storbritannia våknet opp. Jeg er sikker på at 2017 blir året da kontinental-Europa våkner, sa Marine Le Pen i januar.

Slik har det imidlertid ikke gått. I Nederland lå Geert Wilders lenge an til å vinne valget med over 20 prosent av stemmene, men de siste månedene før valget raste oppslutningen, og han endte til slutt på 13 prosent. Marine Le Pen kom til andre valgomgang i det franske presidentvalget, men der ble hun slått ettertrykkelig av den liberale og EU-vennlige Macron. Nasjonal Front hadde også håpet på å gjøre storinnrykk i parlamentet for første gang, i stedet endte de opp med 8 av 577 seter.

Også ellers i Europa har ytre høyre falt betydelig siden toppen under flyktningkrisen. Britiske UKIP ble nærmest utradert ved valget i juni og fikk 1,8 prosent av stemmene, mens Alternativ for Tyskland har falt fra 14,2 prosent på målingene i september 2016, til 8,0 prosent i dag.

3. Få tegn til Brexit-domino

Marine Le Pen kalte resultatet av britenes folkeavstemning om EU for «en seier for friheten» på Twitter og tok til orde for at andre land måtte følge etter. Farage spådde en dominoeffekt og at hele EU ville falle fra hverandre, mens mediene var fulle av saker om andre mulige exiter. Ville det bli en nederlandsk «Nexit» eller kanskje en finsk «Fixit»?

I månedene etter var det imidlertid få tegn til et kraftig fall i støtten til EU ellers i Europa – snarere økte den flere steder. Ferske målinger viser at det i de store landene i Europa fortsatt er et klart flertall som støtter EU-medlemskap. Selv i kriserammede Hellas er det et mindretall som vil ut.

Også euroen har ganske stor støtte, særlig i de landene som har tatt den i bruk. I de 19 landene som er med i eurosonen, svarer 70 prosent at de støtter euroen, ifølge den halvårlige undersøkelsen eurobarometer. Andelen har vært svakt økende de siste årene. I hele EU ligger tallet på 58 prosent.

Selv et av de mest profilerte partiene på ytre høyre i Europa diskuterer om de skal myke opp sin harde EU-linje. Etter det svake valgresultatet har det brutt ut en intern debatt Nasjonal Front om partiets standpunkt om å droppe euroen. Denne ideen har lav oppslutning i Frankrike og sees av flere i partiet som en hovedgrunn til at de ikke klarer å nå bredere ut.

4. Ny giv til planer om mer europeisk samarbeid

Flyktninger, euroen, handelsavtaler og autoritære ledere i øst. Sakene som splitter landene i EU har vært mange de siste årene og kan fortsatt skape problemer, men Brexit og Trump har bidratt til å skape mer samhold blant de resterende landene. I utmeldingsforhandlingene med Storbritannia har enigheten vært så sterk at det har overrasket selv EUs egne ledere.

Macrons seier i Frankrike gjør at det nå snakkes seriøst om en betydelig fordypning av samarbeidet i eurosonen med et felles budsjett og en egen finansminister.

Samtidig planlegger EU-landene å samarbeide langt tettere om forsvar og sikkerhet, noe britene tidligere har vært en motstander av.

Blant annet oppretter EU et forsvarsfond på minst 1,5 milliarder euro, et nytt militært hovedkvarter for treningsoppdrag og et system for å oppfordre medlemsland mer aktivt til å inngå militære samarbeid. Dette ble vedtatt på toppmøtet før helgen.

– Vi er vitne til at EU returnerer som en løsning, heller enn et problem. Vi bør fortsatt være ekstremt forsiktig med optimismen vår, men vi har gode grunner til å snakke om den, sier EU-president Tusk.

