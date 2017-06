22 millioner flere amerikanere kan bli stående uten helseforsikring

Det kommer frem i analyser gjennomført av Kongressens budsjettkontor, skriver Politico.

I dag er 26 millioner amerikanere uforsikret. Allerede neste år vil 15 millioner flere bli stående uforsikret, kommer det frem i analysen, og i løpet av det neste tiåret kan det tallet øke til 22 millioner.

Dermed kan 48 millioner amerikanere bli uforsikret innen 2026, hvis republikanernes helsereform blir vedtatt.

Sliter med stemmer

Forslaget ble lagt frem torsdag i forrige uke, og republikanerne håper å få presset gjennom den nye helsereformen i en avstemning mot slutten av uken, sannsynligvis torsdag.

I forslaget som nå er offentliggjort, går Republikanerne blant annet inn for å fase ut gratis sykeforsikring for de fattigste. Den statlige sykeforsikringen for dem med lavest inntekt, også kalt Medicaid, skal ifølge forslaget utfases mellom 2020 og 2030. Forslaget innebærer også at det vil bli innført en øvre grense for hvor mye støtte enkeltpersoner kan få, og store skatteletter for de rikeste, ifølge Reuters.

«The American Health Care Act», som er navnet på det første forslaget, er allerede svært upopulært blant amerikanerne. En undersøkelse gjort av nyhetsmediene NBC og Wall Street Journal viser at bare 16 prosent av befolkningen støtter forslaget, mens 48 prosent mener det er «en dårlig idé».

Pr. i dag står republikanerne med 52 av 100 plasser i Senatet, men kan få problemer med å få gjennomslag for reformen hvis de mister for mange av sine egne.

Rand Paul og tre andre republikanske senatorer sier de ikke vil stemme for forslaget slik det er formulert nå. Ytterligere to har gitt uttrykk for alvorlige bekymringer. Med fire eller flere avhoppere ryker flertallet.

Krass Obama

Tidligere president Barack Obama har gått hardt ut mot republikanernes nye helsereform.

«Dette er ikke en helsereform. Det er en massiv overføring av rikdom fra middelklasse og fattige familier til de rikeste menneskene i Amerika». Det er dommen Obama feller over republikanernes siste forsøk på å erstatte hans «Obamacare», skriver blant andre The Guardian.

I et Facebook-innlegg skriver Obama videre at loven vil skade folk, og at små endringer i løpet av de neste par ukene ikke kan endre den «fundamentale småligheten» ved lovforslaget.

Mange hadde også møtt opp for å demonstrere utenfor kontoret til majoritetsleder Mitch McConnell da forslaget skulle legges frem. Ifølge Time ble 43 demonstranter arrestert da de nektet å flytte seg. Flere av dem som protesterte satt i rullestol og protestere mot kutt i den statlige helseforsikringen Medicaid.