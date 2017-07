32 arrestert i aksjon mot italiensk forbrytersyndikat

Politiet i Italia, Spania og Tyskland arresterte onsdag til sammen 32 mistenkte i en stor sak om våpensmugling og hvitvasking av penger, i et europeisk samarbeid mot den kriminelle Camorra-syndikatet.

– Et narkotikabeslag for to år siden startet etterforskningen i Napoli som ledet til onsdagens pågripelser i tre land, sier Eurojust, et byrå i Nederland som koordinerer kampen mot organisert kriminalitet på tvers av landegrensene i Europa.

Napoli har tradisjonelt sett vært basen for den mafialignende Camorra-syndikatet.

Sendte hasj og kokain til Italia

Ifølge spanske anklagemyndigheter ble 14 personer pågrepet i Barcelona. Av disse var ti italienere, én chilener, én colombianer, én spanjol og én venezuelaner.

Politiet i Barcelona ransaket flere lokaler, som butikklokaler og restauranter, antatt å være knyttet til forbrytersyndikatet. Eurojust hevder de mistenkte sendte store mengder kokain og hasj til Italia, og investerte profitten i matbransjen, smykker, biler og fotball.

Ifølge Eurojust ble det totalt konfiskert fem millioner euro i kontanter og flere hundre kilo narkotika i de tre landene.