95 britiske høyblokker får stryk på brannsikringstest

Storbritannias statsminister Theresa Mays kontor opplyser tirsdag at tallet på høyblokker som har potensielt brannfarlige fasadeplater, har økt til 95.

Det betyr at samtlige av bygningene som så langt er undersøkt i 32 områder i England, ikke har bestått brannsikringstestene, melder The Guardian.

De omfattende undersøkelsene ble satt i gang etter storbrannen i den kommunale blokka Grenfell Tower natt til 14. juni. Til sammen 600 høyblokker skal gjennom slike tester.

Minst 79 mennesker omkom i brannen, som spredte seg til bygningens 24 etasjer på under en time i London-bydelen Kensington.

BAKGRUNN: Minst 79 personer er antatt døde i en brannfelle like ved et av Europas dyreste boligstrøk. Hvordan kunne det skje?

May har overfor sin egen regjering varslet at det kan bli iverksatt en omfattende nasjonal gransking av bekledningen av boligblokker.

I dagene etter brannen ble det kjent at fasadekledningen som ble brukt da bygningen ble pusset opp for et par år siden, var laget av et brannfarlig materiale.

Natt til lørdag ble 4.000 beboere i fire høyblokker i Camden i London hasteevakuert etter at det ble påvist at fasadeplatene på bygningene var lik dem som var på Grenfell Tower.

Den amerikanske leverandøren av fasadeplatene som dekket Grenfell Tower før det brant ned, opplyste mandag at den stanser salg for bruk til høybygg.