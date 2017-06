AFP: Fant våpenlager hjemme hos mannen som mislyktes med Champs-Élysées-angrep

Fransk politi gjennomførte mandag kveld razziaer hjemme hos 31-åringen, som er identifisert som Adam Dzaziri. Der fant de ifølge kildene minst ni våpen, deriblant to pistoler og en Kalasjnikov-lignende rifle.

Samtidig ble fire av Dzaziris familiemedlemmer pågrepet. De fire er Dzaziris ekskone, hans far, bror og svigerinne.

Adam Dzaziri, som omtales som en radikal islamist, døde da han i høy hastighet kjørte inn i en politibil på paradegaten Champs-Élysées mandag. Det var gassflasker og våpen i bilen, ifølge politiet. Ingen andre personer kom til skade i angrepet.

Ingen har så langt tatt på seg ansvar for det mislykkede angrepet.

Ifølge myndighetene var Dzaziri oppdratt i tråd med en streng islamistisk ideologi. Han hadde ikke noen kriminelt rulleblad, men har siden 2015 stått på en overvåkingsliste på grunn av bånd til "den radikale islamistiske bevegelsen", ifølge kilder med nær tilknytning til etterforskningen.

Dzaziris far sa til AFP tidligere på mandagen, før han ble pågrepet, at sønnen hadde registrerte våpen og at han drev med skytetrening.

Politibilen som ble påkjørt, ledet an i en kolonne av politibiler på Champs-Élysées. Verken politifolk eller noen av dem som befant seg ved åstedet nær utstillingshallen Grand Palais, ble såret.

Frankrike har vært rammet av en rekke terrorangrep utført av ekstreme islamister de siste årene, og onsdag er det ventet at den franske regjeringen skal legge fram nye antiterrorlover.