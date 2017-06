Årets lærer sikret seg uvanlig bilde med Trump

På bildet av Nikos Giannopoulos (29) sammen med Donald Trump og Melania Trump i det ovale kontor strutter «årets lærer» fra delstaten Rhode Island.

Læreren hadde nemlig ønsket å vise elevene sine at de må være komfortable med den de er, selv når de møter USAs president.

Giannopoulos valgte å vise dette ved å ha med seg en svart håndvifte og en regnbuepin.

– Jeg tok den frem med en gang jeg gikk inn og begynte å vifte med den, sier Giannopoulos, som er homofil, til The Boston Globe.

Hverken presidenten eller førstedamen hadde problemer med håndviften, forteller læreren til avisen.

Bildet som ble offentliggjort av Det hvite hus i forrige uke har fått over 20.000 likes på Facebook og skapt oppslag i flere internasjonale medier. Giannopoulos er glad for at øyeblikket kunne brukes til å skape oppmerksomhet rundt rettighetene til personer fra LGBTQ-miljøet, men er overrasket over hvor mye omtale bildet har fått.

– Jeg visste at studentene og kollegene mine kom til å like bildet, men jeg trodde ikke at det kom til å få så mye oppmerksomhet, sier han.

Uvanlig møte for «årets lærere»

Det er en lang tradisjon at USAs president, hvert år, møter årets lærere fra de forskjellige delstatene og den nasjonale vinneren. Men alt var ikke slik det vanligvis har vært da Trump inviterte årets lærere for 2017 til Det hvite hus, skriver The Washington Post.

Vanligvis holder den nasjonale vinneren en tale. I år skjedde ikke dette. Presidenten pleier også å tilbringe en del tid med lærerne, dette skal ifølge flere av deltagerne ikke ha skjedd, skriver avisen.

Istedenfor en seremoni i «the East Room» eller i Rosehagen, som tidligere presidenter har gjort, inviterte Trump lærerne inn til Det ovale kontor. Der skal presidenten ha bedt lærerne stille seg rundt skrivebordet til presidenten, mens han satt i stolen.

– Dette er fantastiske mennesker. Vi er med fantastiske mennesker akkurat nå, sa Trump under møtet, skriver Det hvite hus i en pressemelding.

Presidenten brukte tid til å takke og gratulere lærerne som var samlet i Washington D.C.

– Hver og en av dere har dedikert dere selv til å inspirere barn og unge, sa presidenten.