Bjørneklemmer, dronesalg og et stikk til Pakistan: Blir denne statslederen Trumps nye bestevenn?

Mandag møttes lederne for verdens to mest folkerike demokratier. Indias statsminister Narendra Modi ble den første besøkende statsleder som Trump trakterte med middag i Det hvite hus.

Modi hadde et godt forhold til Obama-administrasjonen. Besøket hans i Washington denne gang hadde en noe lavere offentlig profil enn tidligere visitter. Likevel tyder flere tegn på at lederen av det som snart er verdens mest folkerike stat, ønsker seg et nært forhold også til Trumps regjeringsapparat.

1. Bjørneklemmer

Trump har ved tidligere anledninger pådratt seg oppmerksomhet for uortodokse håndtrykk, men slik gikk det ikke denne gangen. Modi har for vane å omfavne folk. Da han møtte Trump, gjorde han det grundig. Modi dro til med ikke mindre enn tre solide bjørneklemmer der han blant annet la hodet sitt ved Trumps skulder. I fjorårets valgkamp fremsto Trump som noe tilbakeholden med fysisk kontakt med andre mennesker, men han har opptrådt annerledes med besøkende statsledere og gikk blant annet hånd i hånd med britenes Theresa May.

2. Gjensidig lovprisning

Et statsbesøk er normalt preget av et visst innslag av gjensidige hyllester. Modi skrøt av Trumps «enorme og suksessrike erfaring fra forretningslivet». Trump sa at India med ham har fått «en ekte venn i Det hvite hus». Han fleipet også og sa at Modi og han er «verdensmestre i sosiale medier». Trump har nesten 33 millioner følgere på Twitter, Modi har 31 millioner. Ikke før hadde Modi ankommet Nederland i går, før han skrev en hilsen på Twitter til Donald Trump og førstedamen Melania. Modi meldte at han var «dypt beveget av deres varme, energi og positivitet». Han sendte også en melding rettet til presidentdatter Ivanka Trump.

Was deeply touched by your warmth, energy and positivity, and also by your personal gestures. @POTUS @FLOTUS pic.twitter.com/BlzpaVU6CO — Narendra Modi (@narendramodi) June 27, 2017

3. Kritikk av Pakistan

India og Pakistan lever med en konstant og fiendtlig nabofeide. Modi har inntatt en kompromissløs holdning. I en felles uttalelse fra møtet heter det: «Lederne oppfordret Pakistan til å sikre at landets territorium ikke blir brukt til å iverksette terroristangrep mot andre land.» De to ba også Pakistan om hurtig å pågripe gjerningsmennene bak angrepene i Mumbai i 2008 og mot flybasen Pathankot i 2016, samt «andre grenseoverskridende terrorangrep begått av Pakistan-baserte grupper».

USAs utenriksdepartement la dessuten Syed Salahuddin til sin liste over globale terrorister. Han leder Hizbul Mujahideen som slåss mot indisk kontroll i Kashmir. Pakistans utenriksdepartementet mener er det er «fullstendig grunnløst» å stemple folk som terrorister for at «de ønsker seg selvbestemmelse».

Hindustan Times oppsummerer besøket slik i en lederartikkel: «India først møter Amerika først og blir enige om at Pakistan er tredjeklasses».

4. Dronesalg og marineøvelse

Inderne ba i fjor Obama om å få kjøpe etterretningsdroner av typen Guardian. Disse er laget for å overvåke havområder fra opptil 15.000 meters høyde og kan fly i 27 timer av gangen og har mye høyteknologisk utstyr. Nå er det kunngjort at inderne kan få kjøpe denne teknologien. Samtidig understreket statslederne at India og USA neste måned gjennomfører en felles marineøvelse sammen med Japan i Indiahavet. Denne har riktig nok funnet sted før, men skal være ekstra omfattende og avansert i år.

5. Uenighet under teppet

De to drøftet viktige problemsaker som Afghanistan og Nord-Korea, men lot tilsynelatende andre potensielle kranglesaker ligge. Indias store handelsoverskudd med USA ble så vidt berørt av Trump, men uenigheten om Paris-avtalen om klimaet ikke ble nevnt. Rykter om at USA vil stramme inn på visum til indiske teknologieksperter kom det heller ikke ut noe om. I slike saker kan det ligge en kime til at stemningen forsures senere. Dessuten har Trump selv før gått ut på Twitter med syrlige angrep mot statsledere han kort tid før har hatt tilsynelatende vellykkede møter med.

PS: I indisk presse er det én episode som har spredt seg viralt: Den gallauniformskledde vakten ved Det hvite hus som åpner venstre bakdør på limousinen muligens i den tro at fru Modi skal stige ut. Der er det imidlertid ingen. Modi ble gift i 18-årsalderen i et arrangert ekteskap og de to har knapt nok bodd sammen. Det var ikke engang offentlig kjent at han var gift før han måtte oppgi dette foran valget i 2014.