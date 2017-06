Brasils korrupsjonsanklagede president risikerer rettssak

Skandalene rundt Temer nådde et nytt høydepunkt da riksadvokat Rodrigo Janot mandag la frem anklagen.

Bestikkelser tilsvarende 100 millioner kroner kan ha blitt gitt til Temer i løpet av ni måneder. Presidenten har vist forakt for embetet og bør betale erstatning, mener riksadvokaten.

Han etterforsker også om Temer er medlem av en kriminell organisasjon og om han har forsøkt å hindre håndhevelsen av det brasilianske lovverket.

Men tross de harde beskyldningene kan Temers støttespillere i nasjonalforsamlingen hindre at han blir stilt for retten.

– Foreløpig tror jeg han har nok støtte til å unngå rettsforfølgelse, sier statsviter Yuri Kasahara ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Brasil har på kort tid sunket ned i et politisk og økonomisk kaos. Her er seks grunner til at det har gått så galt.

Risikerer fengsel

Kasahara understreker at det er vanskelig å vite sikkert hva de andre partiene i nasjonalforsamlingen vil gjøre. Noen av dem som så langt har støttet Temer, kan vende seg mot ham.

En tredjedel av stemmene i deputertkammeret – Brasils «underhus» – er imidlertid nok til å hindre at saken sendes videre til høyesterett. Basert på det som er kommet frem så langt, anslår Kasahara, som selv er fra Brasil, at Temer har omtrent 65 prosents sjanse til å unngå rettssak.

Hvis han skal dømmes, må det skje i høyesterett. Her vil han risikere opptil tolv års fengsel for korrupsjonsanklagene som så langt er formelt presentert.

Selv nekter Temer for å ha gjort noe galt. Etter å ha kommet tilbake fra en reise til Russland og Norge gjentok han mandag at han akter å bli sittende.

– Ingenting skal ødelegge oss. Ikke meg, og ikke mine ministre, sa Temer, ifølge nyhetsbyrået AP.

Solberg bekymret

Mens presidenten fortsatt har betydelig støtte i nasjonalforsamlingen, har oppslutningen i det brasilianske folket stupt. I en meningsmåling i helgen svarte bare 7 prosent at de har tillit til regjeringen hans.

Nyhetsbyrået AP mener mottagelsen Temer fikk i Russland og Norge, viser at han har fått lavere anseelse også internasjonalt. Under besøket i Norge uttrykte statsminister Erna Solberg (H) bekymring for den massive brasilianske korrupsjonsskandalen som er blitt rullet opp av politiet de siste årene. Etterforskningen kalles «Operasjon bilvask», og skandalen omfatter en lang rekke andre politikere i tillegg til Temer.

Riksadvokatens mest konkrete anklage mot Temer så langt er at han skal ha mottatt omkring 1,2 millioner kroner fra forretningsmannen Joesely Batista, sjefen for kjøttindustrigiganten JBS.

Dette er første gang en sittende president i Brasil er formelt anklaget for korrupsjon.

Fakta: Om Michel Temer Brasils president fra 31. august 2016, da forgjengeren Dilma Rousseff ble fradømt embetet. Temer ble fungerende president etter at Rousseff ble suspendert 12. mai, da senatet stemte for å stille henne for riksrett. Før det hadde han vært visepresident siden januar 2011. Leder for sentrumspartiet PMDB, mens Rousseff representerer det brasilianske arbeiderpartiet (PT). Som president har han gitt landet en mer høyreorientert regjering. Født 1940 i delstaten Sao Paolo. Foreldrene innvandret fra Libanon. Jurist, har skrevet en rekke bøker om statsrett. Medlem av nasjonalforsamlingen siden 1987, president i deputertkammeret i flere perioder mellom 1997 og 2010. Støttet kravet om riksrett mot Rousseff, som på sin side anklaget ham for «forræderi» og «statskupp». Temer var alt før han overtok som president navngitt i forbindelse med korrupsjon med utgangspunkt i det statlige oljeselskapet Petrobras. Denne uken sa det føderale politiet i Brasil at de har bevis for at Temer har mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter.

Lydopptak

Den formelle anklagen ble presentert en drøy uke etter at det føderale politiet i Brasil uttalte at de har bevis for at Temer har mottatt bestikkelser for å hjelpe bedrifter.

Riksadvokat Janot åpnet for etterforskning av Temer i forrige måned som følge av et vitnemål fra Batista, som har inngått en avtale med påtalemyndigheten.

Batista har også koblet Temer til en bestikkelse som skulle stoppe munnen på den tidligere lederen for Brasils nasjonalforsamling, Eduardo Cunha. Han sitter for tiden i fengsel, dømt for nettopp korrupsjon.

Et lydopptak hvor Temer og Batista tilsynelatende diskuterer pengene til Cunha, ble offentliggjort tidligere i år.