Brasils president kalte kong Harald «kongen av Sverige»

– Takk til hans majestet, kongen av Sverige, sa Michel Temer under avslutningen av sitt Norgesbesøk fredag.

Flere brasilianske medier omtaler nå flausen som skjedde under Temer og Erna Solbergs pressekonferanse.

Den brasilianske presidenten skal også ha blandet sammen det norske Stortinget og det brasilianske parlamentet, ifølge den engelskspråklige nyhetssiden Plus55.

De skriver at presidenten «virket sliten».

Korrupsjonsetterforskning

Michel Temer er hardt presset i hjemlandet der han er under etterforskning for korrupsjon.

Presidenten anklages for å ha mottatt millioner i bestikkelser fra bedrifter for å gi dem hjelp i blant annet skattespørsmål og med å få lån fra statlige banker. Et av selskapene er verdens største kjøttpakkeselskap, JBS. Lederne i selskapet skal ha vitnet mot Temer i bytte mot mildere straff, skriver Reuters.

Tirsdag denne uken sa politiet i Brasil at de hadde bevis for at presidenten har mottatt bestikkelser. Han er også anklaget for å ha godkjent utbetaling av bestikkelser for å hindre en person i å vitne i en større korrupsjonsskandale, også kjent som operasjon «Lava Jato».

Mange tar nå til orde for at presidenten må gå av, bare litt over ett år etter at han erstattet Dilma Rousseff som ble stilt for riksrett, skriver BBC.

Møtt med protester i Oslo

Den kjente amerikanske journalisten Glenn Greenwald var blant dem som delte hendelsen under Norgesbesøket på Twitter, og skriver at Brasils president «dro til Europa som en distraksjon fra korrupsjonsskandalene og blandet sammen de svenske og norske monarkene».

Hapless installed President of Brazil went to Europe to distract from his corruption scandals & confused the Swedish & Norwegian monarchs https://t.co/ECq26IBAd2 — Glenn Greenwald (@ggreenwald) June 23, 2017

Den brasilianske presidenten var på besøk i Norge for å diskutere investeringer i Brasil, etter en tur til Russland i samme ærend.

Under besøket deltok han i et rundebordsmøte hos Rederiforbundet med blant andre Brasils utenriksminister, utenriksminister Børge Brende og NHOs president Arvid Moss, skriver NTB.

Men presidenten ble også møtt med demonstrasjoner utenfor statsministerboligen under sitt besøk.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Truer med å kutte regnskogstøtte

Norge har bidratt med tilsammen over syv milliarder kroner til Amazonas-fondet som skal bekjempe ødeleggelse av den viktige regnskogen i Brasil.

Avtalen er at Norge betaler etter resultater. Men nå har avskogingen begynt å øke, og Norge varsler derfor at støtten kan kuttes.

– Vårt bidrag til Amazonas-fondet er basert på at vi betaler for resultater. Dokumentert økt avskoging kommer til å gi redusert utbetaling fra Norge. Om foreløpige tall om avskoging fra 2016 blir bekreftet, betyr det redusert utbetaling i 2017, sa Erna Solberg etter møtet med Temer fredag.

Tall fra det brasilianske romforskningsinstituttet INPE har vist at avskogingen i brasiliansk Amazonas var på 7.898 kvadratkilometer i 2016, en oppgang på 29 prosent sammenlignet med året før. Dette er det mest nedslående tallet på åtte år, skriver NTB.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Putin-tabbe

Å ta feil av kongen i Norge og Sverige er ikke den første diplomatiske tabben Michel Temer gjør som president. Under et toppmøte for de såkalte BRICS-landene i oktober, ga Temer inntrykk av at han hadde møtt Russlands president Vladimir Putin for å fortelle om sin plan for å kutte det brasilianske budsjettet.

Temer fortalte også at Putin var svært interessert i planen hans. Russia Today kunne imidlertid fortelle at Temer var den eneste av landenes toppledere som ikke hadde hatt et bilateralt møte med Putin.