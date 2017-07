Danmark har fått de første innfødte ulvene på 200 år

Tre ulvevalper ble i helgen registrert i Vest-Jylland.

– Danskene trenger ikke å være redde for ulven selv om det er dokumentert ulvevalper. Det gjør ulven verken mer eller mindre problematisk, sier Annette Samuelsen i Miljøstyrelsen i Danmark.

Miljøstyrelsen har tidligere fått opplysninger om et ulvepar i området sør for Holstebro i Vest-Jylland. For nesten to uker siden satte de opp viltkameraer, som i helgen fanget opp tre ulvevalper. Det er trolig det samme ulveparet som har fått valpene.

Det er mer enn 200 år siden den siste ulven ble skutt i Danmark. Men i 2012 ble ulv igjen sett i Vest-Jylland.

Danmark har en lignende ordning som i Norge der det utbetales erstatning for husdyr drept av rovdyr som ulv. Myndighetene finansierer også ulvesikring i spesielt utsatte områder. Foreløpig ser ordningen ut til å virke. Etter at sauer ble inngjerdet i april har det ikke vært et eneste ulveangrep på sikret sau i Danmark.