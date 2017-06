Dansk jakt på atombase som sank i isen

Målet med den noe spesielle leteaksjonen er å kartlegge hvilke farer som truer etter et halvt århundre under innlandsisen i Arktis. Et eller annet sted der nede finnes to millioner liter spillvann og 9.000 tonn skrot, inkludert en atomreaktor. Amerikanerne gjorde seg ikke overdreven flid da de ga opp Camp Century i 1967 etter bare åtte års drift. Landsstyret i Nuuk på Grønland har truet med å gå til FN om det ikke blir ryddet opp.

Sender forskere

Reaktoren produserte strøm til å drive basen i isødet, og det er den som anses som den største potensielle trusselen. I sommer sender Geus, den danske geologiske myndigheten, seks forskere for å undersøke forholdene ved den forlatte basen. Dette skjer etter at en forskerrapport i fjor advarte mot issmelting rundt basen som følge av global oppvarming.

La det ligge eller rydde?

– Det er for tidlig å si om det finnes noen fare for forurensing fra basen, som har sunket 35 meter ned i isen. Under dagens forhold ville jeg blitt overrasket om smeltevannet har kommet mer enn fem meter ned, sier William Colgan, som skrev rapporten, til nyhetsbyrået Ritzau.

Spørsmålet er hva som vil gi minst risiko for miljøskader. Å la skrapet ligge eller bruke store ressurser på å hente det opp fra Grønlands frosne favn.