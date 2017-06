De diskuterte muligheten for et kupp på TV – nå risikerer de livstids fengsel

Var det helt tilfeldig at brødrene Ahmet og Mehmet Altan diskuterte mulighetene for et statskupp i TV-programmet til programleder Nazli Ilicak dagen før det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia den 15. juli i fjor?

De må ha visst om noe på forhånd, mener den tyrkiske påtalemyndigheten. Derfor anklages de for å ha vært delaktige.

Mandag denne uken startet rettssaken mot de tre, som alle risikerer å tilbringe resten av livet i fengsel.

– Sendte ut signaler til underbevisstheten

De er anklaget for å ha «sendt ut signaler til underbevisstheten» om at man måtte styrte det sittende regimet, melder The Telegraph.

Over 150 andre journalister sitter fengslet i Tyrkia. Mange av dem er anklaget for å ha hatt forbindelser til nettverket som mistenkes for å ha stått bak kuppforsøket.

– I dag står jeg foran dere, som en hvis tanker skal dømmes, heter det i forsvarsskriftet til økonomen, forfatteren og journalisten Mehmet Altan, ifølge The Guardian.

Er man skyldig hvis man kjenner noen?

Broren Ahmet Altan, som har fått gitt ut flere bøker på norsk og som også har jobbet som journalist, mener han er tiltalt for å kjenne noen, ifølge forsvarsskriftet hans.

«Hva er vi tiltalt for? Vi er tiltalt for å kjenne noen menn som visstnok skal kjenne noen menn som kjenner til de som visstnok skal stå bak kuppet. Er jeg skyldig hvis jeg kjenner naboen, som har en bror som skal ha drept sin kone?»

Slik begynner forsvarsskriftet hans som ble gjort kjent før rettssaken skulle begynne, ifølge Jørgen Lorentzen. Han følger innledningen av rettssaken i Istanbul på vegne av Norsk PEN. I et innlegg i Aftenposten beskriver Jørgensen det som «rettslig galskap».

Anklaget for å tilhøre mediedelen til Gülens nettverk

Folkene Altan-brødrene og Ilicak skal ha kjent, er medlemmer av nettverket til den muslimske predikanten Fethullah Gülen. Påtalemyndigheten anklager ham for å ha stått bak kuppforsøket. En anklage Gülen selv avviser.

De tre tilhører mediedelen til Fethullahs Terrororganisasjon (FETÖ), heter det her i Tyrkia.

Over 138.000 mennesker har mistet jobbene sine, over 100.000 er blitt pågrepet og over 53.600 er blitt siktet som følge av utrenskningene i etterkant av kuppforsøket.

– Journalistikkens død

I løpet av våren og sommeren har flere av rettssakene etter fjorårets kuppforsøk startet opp mange steder i Tyrkia. Ofte foregår det som masserettssaker. Under rettssaken mot de tre nevnte journalistene er det hele 17 tiltalte. Ti av dem har forlatt Tyrkia for lenge siden.

Tyrkiske myndigheter har brukt unntakslovene som ble innført etter kuppet til å stenge minst 156 medier.

– Tyrkiske myndigheters undertrykking av mediene er så alvorlig at det beskrives som «journalismens død», skrev Amnesty International i en rapport tidligere i år.

– De blir anklaget for å ha gjort det samme som dem som brukte våpen og begikk voldelige handlinger under kuppet, sier Tobias Garnett til The Guardian. Han er advokat og jobber for P24, en organisasjon som støtter uavhengig journalistikk. – Anklagene er absurde, men spørsmålet er om det kommer til å bli en rettferdig rettssak. Dette er like mye en test for rettssystemet som det er for pressefriheten.