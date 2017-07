Delstater nekter å samarbeide med Trumps valgfusk-granskning.

Donald Trump har gjentatte ganger påstått at flere millioner mennesker stemte uten at de hadde stemmerett i fjorårets presidentvalg. I mai oppnevnte han en kommisjon for å undersøke om det er utstrakt valgfusk.

– Kommisjonen ble dannet for å forsøke å finne et grunnlag for løgnen som president Trump fremsatte, og som ikke har noe grunnlag, har Alison Lundergan Grimes, som er demokrat og øverste leder for administrative spørsmål i Kentucky (Secretary of State), sagt til Reuters.

«Flere delstater nekter å gi informasjon til det høyt ansette VALGFUSKPANELET. Hva prøver de å skjule?» svarte Trump på Twitter lørdag.

Numerous states are refusing to give information to the very distinguished VOTER FRAUD PANEL. What are they trying to hide? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 1, 2017

Kentucky og en rekke andre delstater har avvist kommisjonens forespørsel om å overlevere opplysninger om registrerte velgere fordi de mener det er unødvendig og brudd på personvernet, skriver nyhetsbyrået.

LM Otero / AP / NTB scanpix

Ubegrunnede fuskpåstander

Hverken Trump eller noen av hans støttespillere har lagt frem bevis på at det var utstrakt valgfusk.

En rekke medier og faktasjekkere har avvist påstandene og pekt på at det ikke er noe som tyder på at det var utstrakt juks under valget.

Trump slo demokraten Hillary Clinton fordi han fikk flere stemmer i viktige delstater som Ohio, Pennsylvania og Wisconsin. Derfor vant han flere valgmenn enn Clinton.

Hun fikk imidlertid 2,9 millioner flere stemmer enn Trump på landsbasis.

Det er tilsynelatende et sårt punkt for Trump, som har påstått at han ville fått flest stemmer «om man trekker fra de millionene som stemte ulovlig».

In addition to winning the Electoral College in a landslide, I won the popular vote if you deduct the millions of people who voted illegally — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2016

Omstridt kommisjon

Kommisjonen, som ledes av visepresident Mike Pence og ble satt ned av Det hvite hus, sendte onsdag ut en forespørsel til USAs delstater om å overlevere opplysninger fra sine velgerdatabaser.

Kommisjonen ba blant annet om navnet på registrerte velgere, deler av velgernes personnummer, adresser, fødselsdatoer, kriminelle rulleblad og hvilket parti de er registrert som velgere av.

Virginia, Kentucky, California, New York og Massachusetts er blant delstatene som ikke vil dele informasjonen.