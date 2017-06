Denne videoen spilt inn av en politimann, øker spekulasjonene om et kupp i Venezuela

Politimannen Oscar Perez står med et manus i hendene og ser dystert inn i kamera. Bak ham står fire menn delvis skjult av skygger. De er kledd i kamuflasjetøy og bevæpnet med automatgeværer. I fem små filmsnutter på bildetjenesten Instagram leser han opp sitt budskap til et politisk splittet land som har vært preget av gatekamper hele våren.

– Vi er Guds krigere

Perez sier i sin kunngjøring at han representerer en gruppe militære, politifolk og sivile tjenestemenn som er motstandere av det han kaller «Venezuelas kriminelle regjering». Han ber alle landsmenn gå ut i gatene og slutte seg til kampstyrkene.

– Vi har to valg. Vi kan enten bli dømt i morgen av vår samvittighet og medborgere, eller vi kan begynne i dag med frigjøringen fra den korrupte regjeringen. Vi er Guds krigere og vårt oppdrag er å tjene folket, leser Perez rolig. Til slutt titter han opp fra manuset, løfter høyre hånd i været og utbryter «Leve Venezuela».

Utløste spetakkelet

Situasjonen i landet har vært preget av uro siden mars. Etter at folk i årevis har strevd med økonomisk krise og hyperinflasjon som har gjort pengene verdiløse, er det særlig tre politiske saker som har utløst rabalderet.

Landets høyesterett gjorde et forsøk på å ta siste rest av makt fra nasjonalforsamlingen – der opposisjonen er i flertall.

Landets mest fremtredende opposisjonspolitiker, Henrique Capriles, ble forbudt å ha offentlige, politiske verv i 15 år.

President Nicolás Maduro planlegger i sommer å sette sammen en grunnlovsgivende forsamling. Kritikerne mener dette bare er et knep for å utsette presidentvalget i 2018 og holde på makten.

Plyndring og håndgemeng

Godt over 70 personer er drept i opptøyene. De siste dagene har også spenningen vært høy. Mandag kveld var det omfattende plyndring i byen Maracay nær hovedstaden Caracas. Tirsdag kom det til håndgemeng mellom politikere i nasjonalforsamlingen og sikkerhetsvakter.

Spilte i actionfilm

Kort tid etter at Perez’ Instagram-film ble publisert, oppsto det kaos og forvirring i landet. Myndighetene opplyser at det ble kastet fire granater fra et helikopter mot landets høyesterett og avfyrt 15 skudd mot innenriksdepartementet der 80 gjester deltok i en mottagelse. Ingen skal ha blitt skadet.

På helikopteret sto ordet frihet og tallet 350. Det siste er en referanse til en grunnlovsbestemmelse om å felle en udemokratisk regjering.

Perez er helikopterpilot og ble også et kjent navn etter at han var medprodusent og skuespiller i en spansktalende actionfilm. På Instagram har han gjort seg bemerket med en rekke bilder og filmer av seg selv der han flyr, dykker eller øver på skarpe situasjoner. På en film skyter han bakover mens han sikter ved hjelp av et speil. Onsdag jaktet store styrker på Perez og hans medsammensvorne.

Fakta: Krisen i Venezuela * Opposisjonen i Venezuela krever at president Nicolás Maduro går av og mener at hans politikk er årsak til landets dype økonomiske krise. * Høy kriminalitet og mangel på mat, medisin og andre grunnleggende varer preger landet. * Sosialisten Maduro etterfulgte partifellen Hugo Chávez som døde i 2013, etter å ha styrt landet siden 2000. * Ved valget i 2015 mistet Maduros sosialistparti flertallet i nasjonalforsamlingen. Kilde: NTB

Teoriene florerer

Sentrale opposisjonspolitikere var tirsdag og natt til onsdag usikre på hvordan de skulle forholde seg til helikopterangrepet. De advarte mot å trekke forhastede konklusjoner før man hadde mer informasjon. Andre luftet derimot sine teorier på nettet og mente det hele var iscenesatt av president Nicolás Maduro for å få et påskudd til å slå enda hardere ned på opposisjonen.

Presidenten selv stempler angrepet som terror og mener det er en del av et CIA-komplott for å få ham avsatt. Ifølge innenriksdepartementet jobbet en av de involverte pilotene for den nå avsatte innenriksminister Miguel Rodríguez Torres, som departementet anklager for å være CIA-agent. Rodríguez avviser på Twitter enhver befatning med saken og kritiserer helikopterangrepet som galskap.

– Overvåker offiserer

Det er ikke kjent om den antatte helikopterangriperen Oscar Perez faktisk har støtte av noen betydning i landets væpnede styrker eller politiet. Det amerikanske etterretnings- og analyseselskapet Stratfor rapporterte allerede i mars – via sine anonyme kilder i landet – at myndighetene hadde begynt å overvåke militære offiserer av frykt for at de ikke var lojale. Analytikerne mente imidlertid det ikke lå an til noen snarlige kupplaner.