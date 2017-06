Dødstallet stiger i Pakistan – minst 85 drept

En bilbombe kostet 14 mennesker livet i Quetta i provinsen Balutsjistan. Ti av de drept var politifolk. Jamaatul Ahrar, en utbryterfraksjon fra den pakistanske fløyen av Taliban, hevder å stå bak angrepet.

– Vi gjorde det, og våre angrep vil fortsette frem til det er innført sharialov, skriver talsperson Asad Mansour på Facebook. Men senere på dagen tok også IS på seg ansvaret.

I Parachinar, nær grensen til Afghanistan i nordvest, ble 67 mennesker drept da to selvmordsbombere sprengte seg på et marked.

Over 200 ble såret i det angrepet, og over 160 av dem behandles fortsatt på sykehus for alvorlige skader. Skadene er livstruende for flere av dem, ifølge myndighetene.

Lashkar-e-Jhangvi, en sunnimuslimsk ekstremistgruppe, hevder å stå bak selvmordsangrepet i byen, der flertallet av befolkningen er sjiaer.

I den viktige havnebyen Karachi sør i landet, ble fire politimenn skutt og drept av bevæpnede menn på motorsykkel.