Domstol: Nederland delvis ansvarlig for dødsfall i Srebrenica

– Retten finner at den nederlandske staten handlet ulovlig, sa dommer Gepke Dulek tirsdag.

Konklusjonen er delvis i tråd med en kjennelse fra en lavere domstol i 2014. Den fastslo at Nederland har et erstatningsansvar overfor de etterlatte.

De over 300 muslimske mennene befant seg i leiren til nederlandske fredsbevarende FN-styrker i Srebrenica i juli 1995. Mennene ble overgitt til bosnisk-serbiske styrker som senere drepte dem.

Til sammen ble rundt 8.000 muslimske menn og gutter drept i den verste massakren i Europa siden andre verdenskrig.

Mindre ansvar

Ankedomstolen i Haag mener de nederlandske soldatene må ha visst at det var en reell risiko for at mennene kunne bli drept eller utsatt for umenneskelig behandling.

Men de muslimske bosnierne ville bare hatt 30 prosents sannsynlighet for å overleve hvis de hadde fått bli i FN-leiren, ifølge domstolen. Nederland er derfor bare ansvarlig for 30 prosent av de etterlattes tap.

Erstatningsansvaret er dermed betydelig redusert sammenlignet med kjennelsen fra 2014.

En gruppe kvinnelige etterlatte som var til stede i retten tirsdag, var svært misfornøyd med utfallet. Munira Subasic, leder for organisasjonen Srebrenicas mødre, reiste seg opp og rettet en pekefinger mot dommeren.

– Dette er en stor urett, sa hun.

«Sikker sone»

En av de etterlattes advokater, Marco Gerritsen, mener likevel at utfallet juridisk sett ikke er så galt. Både de etterlatte og den nederlandske regjeringen anket kjennelsen i 2014. Nå kan partene begynne å diskutere erstatningsutbetalingene.

Et stort antall flyktninger strømmet til den lille muslimske enklaven Srebrenica i den serbiske delen av Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet. FN erklærte byen som «sikker sone» der de muslimske flyktningene var garantert beskyttelse.

Likevel ble byen i 1995 utsatt for en bosnisk-serbisk offensiv under ledelse av generalen Ratko Mladic, som ikke lot seg stanse av den lett bevæpnede nederlandske FN-enheten på 600 soldater. De muslimske guttene og mennene ble drept i løpet av noen få dager i skogene og på åkrene rundt byen.

Tidligere denne uken ble det kjent at også en gruppe tidligere nederlandske FN-soldater sakssøker regjeringen. Bakgrunnen er at regjeringen i fjor erkjente at soldatene i Srebrenica var blitt sendt på et umulig oppdrag.