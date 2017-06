Donald Trump sender USAs internasjonale omdømme til bunns

Det er ikke bare blant amerikanerne Donald Trump sliter med populariteten. Etter å ha spurt over 40.000 mennesker i 37 land har Pew Research Center funnet ut at kun 22 prosent har tillit til at den amerikanske presidenten vil ta gode beslutninger i internasjonale saker.

Nesten tre av fire verdensborgere – 74 prosent – har liten eller ingen tillit til at Trump skal fatte gode valg i internasjonale spørsmål, ifølge den rykende ferske Pew-rapporten.

Tallene er en dramatisk utvikling fra fjorårets rapport, som ble publisert mens Barack Obama fortsatt var president. Den gang hadde 64 prosent tillit til USAs øverstkommanderende.

– Denne undersøkelsen viser noen svært store forskjeller mellom Trumps popularitet i dag og hva Obama fikk mot slutten av sin tid som president. I Sverige, for eksempel, er det kun ti prosent som sier at de har tillit til Trump, mens 93 prosent hadde tillit til Obama i fjor, sier Richard Wike, direktør for avdelingen for global holdningsforskning ved Pew, til Aftenposten.

Trenden er spesielt tydelig blant USAs allierte samt i nabolandene Canada og Mexico. Kun fem prosent av mexicanerne forteller Pew at de har tillit til USAs nåværende president.

Trump viser ikke alltid tegn til å ønske å bli så godt likt i utlandet. Under et NATO-møte i mai brøytet han seg vei forbi andre ledere for å komme seg i første rekke.

Russland og Israel er positive

Norge er ikke inkludert i undersøkelsen, men Trump oppnår en svært lav poengscore i de andre nordeuropeiske landene som er med – Nederland (17%), Tyskland (11%), Frankrike (14%), Polen (23%) og Storbritannia (22%).

De to unntakene blant de 37 landene er Russland og Israel, der Trump nyter større tillit enn sin forgjenger. I Israel er forskjellen relativt liten, mens den i Russland er formidabel – mens 11 prosent opplyste i 2015 at de hadde tillit til USAs president, sier 53 prosent det samme i dag.

Funnene i Pew-rapporten bekrefter en tendens som har vært synlig også andre steder – blant annet har antallet turister til USA sunket med opptil 16 prosent sammenlignet med fjoråret, ifølge mobilselskapet Foursquare, som har brukt data fra 50 millioner mobilbrukere for å kartlegge Trump-effekten på USA-turismen.

Trump er nede på George W. Bush-nivå

Selv om Pew-rapporten viser at folk over hele verden fortsatt er begeistret for amerikansk kultur og for det amerikanske folk, har det generelle inntrykket av landet falt kraftig i løpet av det siste året.

Mot slutten av Obamas tid som president hadde 26 prosent et dårlig inntrykk av USA. I dag er tallet 39 prosent. En motsatt tendens er synlig blant dem som har et positivt inntrykk av landet – det har falt fra 64 til 49 prosent.

USAs omdømme i resten av verden fikk seg en alvorlig knekk etter at George W. Bush invaderte Irak i 2003. Begeistringen var enorm da Obama ble valgt til president i 2008 – i den påfølgende Pew-rapporten skjøt alle pilene til himmels. Trump er nå nede på samme nivå som George W. Bush lå på mot slutten av sine åtte år som president.

J. Scott Applewhite / AP / NTB Scanpix

Merkel, Xi og Putin er mer populære enn Trump

Richard Wike i Pew forklarer at årets undersøkelse viser at mange utenfor USA benytter seg av negativt ladde ord for å beskrive den ferske presidenten.

– De fleste sier at han er arrogant, intolerant og farlig. Samtidig mener de fleste at han er en sterk leder. Alt i alt fører den lave tilliten til Trump til at USA får et dårligere renommé over hele verden, sier Wike til Aftenposten.

Organisasjonen hans sjekket også hva folk i ulike deler av verden mener om tre andre verdensledere – Kinas president Xi Jinping, Russlands president Vladimir Putin og Tysklands forbundskansler Angela Merkel.

Michael Sohn / AP / NTB Scanpix

Alle tre har høyere internasjonal anseelse enn Trump. Merkel scorer høyest på tillitsbarometeret med 42 prosent. Xi får 28 prosent mens Putin har tillit blant 27 prosent av de 40.000 som deltok i undersøkelsen.

Trump hevder å ha fått en strålende idé om Mexico-muren. – Her skal dere få en idé som ingen ennå har hørt om, sa Trump under en tale i forrige uke.

Sterk motstand mot Mexico-muren

Både i valgkampen og i innsettelsestalen 20. januar gjorde Trump det klart at han har ideen om «America First» som grunntanke i politikken sin. Denne isolasjonismen er svært upopulær utenfor landets grenser, ifølge den ferske Pew-rapporten.

Kun 16 prosent av de spurte er positive til at en mur mellom USA og Mexico er en god idé.

18 prosent er glade for at USA trekker seg fra store handelsavtaler.

Like under en femtedel – 19 prosent – stiller seg bak Trumps beslutning om å trekke seg fra internasjonale klimaavtaler.

32 prosent er positive til Trumps ønske om å gjøre det vanskeligere for folk fra enkelte muslimske land å reise inn til USA.

Rundt en tredjedel (34 prosent) støtter Trumps forslag – som han senere har gått vekk fra – om å trekke seg fra atomvåpenavtalen med Iran.

MIKE BLAKE / Reuters

Russerne tror på et bedre forhold til USA

Tallene fra tidligere Pew-rapporter viser at verdenssamfunnet kan endre syn relativt raskt når det gjelder USAs president eller USA generelt.

Men årets rapport viser også at folk flest ikke tror at deres eget lands forhold til USA kommer til å endre seg i spesielt stor grad fremover.

Rundt halvparten av canadierne, for eksempel, tror at forholdet USA/Canada kommer til å forbli som før. 37 prosent tror det vil bli verre.

I Russland, Israel, Nigeria og Ghana er optimismen langt større – i disse landene tror over halvparten av befolkningen at forholdet til USA vil forbedre seg med Trump som president.